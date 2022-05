Sfârșitul iluziilor. Băncile centrale nu pot opri stagflația! Bancherii centrali, salvatorii stralucitori ai economiilor dupa criza financiara globala și din nou in timpul pandemiei, devin rapid un soi de funcționari ineficienți. Nascocirea unor majorari ale ratelor dobanzilor nu vor impiedica inflația sa urce spre doua cifre. Este necesar ca politica fiscala sa iși asume o mai mare parte din povara economica. Ne-am intors […] The post Sfarșitul iluziilor. Bancile centrale nu pot opri stagflația! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Observ ca functionam intr-o economie din ce in ce mai precauta, vad decizii de achizitii sau de investitii care tind sa fie amanate, vad presiuni substantiale de inflatie. Lucrurile se complica pentru ca aceste presiuni nu s-au materializat inca de-a lungul intregului lant economic, dar este foarte…

- Investitorii din intreaga lume sunt ingrijorați de ratele ridicate ale inflației, de conflictul militar in curs de desfașurare in Ucraina și de efectele acestuia, de creșterea ratelor dobanzilor și de situația politica. Piețele sunt agitate, fiecare știre referitoare la subiectele de mai sus determinand…

- Investitorii din intreaga lume sunt ingrijorati de ratele ridicate ale inflatiei, de conflictul militar in curs de desfasurare in Ucraina si de efectele acestuia, de cresterea ratelor dobanzilor si de situatia politica, avertizeaza Bogdan Maioreanu, analist eToro.

- Peste 80% dintre bancile centrale au luat sau iau in considerare lansarea unei monede digitale, potrivit indicelui global PwC CBDC 2022, care analizeaza si clasifica cele mai importante proiecte CBDC (Central Bank Digital Currency). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Peste 80% dintre bancile centrale au luat sau iau in considerare lansarea unei monede digitale, potrivit indicelui global PwC CBDC 2022 care analizeaza și clasifica cele mai importante proiecte ale bancilor centrale privind banii digitali.

- In acest document, ministrii de Finante si guvernatorii bancilor centrale din G20 promit sa utilizeze "toate instrumentele disponibile pentru a raspunde la impactul pandemiei" dar avertizeaza ca spatiul de manevra disponibil este posibil sa fie "ingust si inegal"."Vom continua sa monitorizam marile…

- Sus, deasupra Bancii Angliei, o girueta se conecteaza direct la un cadran aflat in sala principala a impunatoarei cladiri. In anii 1800, directorii bancii se intalneau pentru a observa in ce direcție bate vantul. O briza din est insemna ca navele, incarcate cu marfuri precum cuprul și graul, urmau…

- Este digital și susținut de bancile centrale, spune FMI. Bancile centrale din intreaga lume se pregatesc sa exploateze noile tehnologii, cu monede digitale(CBDC) caștigand avant. “CBDC-urile bine concepute sunt mai stabile in comparație cu activele cripto, care sunt inerent volatile”, a declarat Kristalina…