Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 8 aprilie 2021, in jurul orei 11.00, un barbat de 47 de ani, din orașul Saliste, județul Sibiu a decedat in timp ce executa lucrari de exploatare a materialului lemnos, in zona Oașa.Din primele informații, nefericitul eveniment s-a petrecut in timp ce tracta material lemnos cu un TAF, moment in…

- In urmatoarele 3 weekend-uri:10.04.2021-11.04.2021, 17.04.2021-18.04.2021 și 24.04.2021-25.04.2021, se suspenda total traficul rutier pe strada Ion Creanga, pe tronsonul cuprins intre str. Alba-Iulia și str. E. Coca. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de pozare a rețelelor inginerești,…

- O familie din județul Botoșani trece prin momente grele. Fiul lor, in varsta de 24 de ani, a murit la munca, inghițit de un mal de pamant. De fața a fost și tatal baiatului ce a ramas in stare de șoc. Sfarșit tragic pentru un tanar Baiatul de 24 de ani era la munca impreuna […] The post Sfarșit tragic…

- Scandalul legat de blocul cu 11 etaje ridicat pe strada Eugen Coca 7 din Capitala este departe de a se incheia. Proprietarul a fost nevoit sa suspende lucrarile in 2019 ca urmare a deciziei instantei, iar acum a reluat constructia.

- IPJ Olt a informat ca a fost sesizat prin apel la 112 despre faptul ca pe strada Walter Maracineanu din municipiul Caracal s-a produs un eveniment rutier.La locul accidentului politistii au gasit un autoturism rasturnat in afara partii carosabile.Potrivit ISU Olt, la fata locului s-au deplasat si pompierii…

- IPJ Olt a informat ca a fost sesizat prin apel la 112 despre faptul ca pe strada Walter Maracineanu din municipiul Caracal s-a produs un eveniment rutier.La locul accidentului politistii au gasit un autoturism rasturnat in afara partii carosabile.Potrivit ISU Olt, la fata locului s-au deplasat si pompierii…

- "Prin apel 112 o persoana a sesizat ca a observat cum o femeie ar fi fost introdusa, cu forta, intr-un autoturism.Pe baza informatiilor oferite de martor, Sectia 24 Politie a demarat verificari in vederea depistarii autoturismului si identificarii persoanelor.In urma activitatilor desfasurate, autoturismul…

- Atenție, șoferi. Primaria municipiului Chișinau anunța ca astazi, pina la ora 17:00, va fi oprit traficul rutier pe str. Tighina, in perimetrul bulevardul Ștefan cel Mare și Sfint – strada 31 August, 1989, in legatura cu executarea lucrarilor de demontare și evacuare a macaralei de pe șantierul amplasat…