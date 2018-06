Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Timiș și-a gasit soțul spanzurat, cand s-a trezit. Un barbat din localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis a pierdut lupta cu viata. Trupul neinsufletit al acestuia a fost descoperit de sotie, in curtea casei, miercuri dimineata. Se pare ca omul era foarte bolnav si nu a mai rezistat…

- Femeie inghițita de un piton in Indonezia. Oamenii din satul de pe insula Sulawesi in care locuia femeia, au cautat-o mai multe zile, iar atunci cand au gasit pitonul și-au dat seama ca este posibil ca acesta sa o fi inghițit. Potrivit presei locale, satenii si autoritatile din provincia Sulawesi de…

- Tragedie in satul Hulboaca, raionul Orhei. O femeie de 37 de ani a murit dupa ce a nascut un copil in camp. Rudele sustin ca victima a mers aseara pe toloaca de la marginea satului dupa iarba pentru iepuri si nu s-a mai intors.

- Destin tragic pentru o femeie de 70 de ani, din judetul Bistrita Nasaud, care se intorcea de la o inmormantare. Grabita sa ajunga acasa, batrana a traversat prin loc nepermis si a fost lovita mortal de o masina. Accidentul s-a petrecut chiar la doi pasi de locul unde fusese organizata pomana, iar cei…

- Tragedie intr-o familie din vestul tarii. Copilul de doar 13 ani a fost gasit spanzurat in podul casei din localitatea Siria. Trupul neinsufletit al baiatului a fost gasit de sora sa geamana in data de 26 mai, iar acest caz a fost facut public, astazi, de autoritați. Conform aradon.ro, baiatul a scris…

- Tragedie intr-o familie din județul Arad. Un copil de 13 ani s-a spanzurat in podul casei, iar trupul sau a fost descoperit chiar de catre sora sa, de aceeași varsta. Copilașul de doar 13 ani care și-a pus capat zilelor este din localitatea aradeana Șiria și a lasat in urma o surioara de aceeași varsta…

- Tragedie intr-o familie din localitatea clujeana Rachițele. Un tanar de 20 de ani a sfarșit electrocutat in curtea casei. Tanarul efectua niște lucrari in momentul in care s-a produs nenorocirea. Accidentul, in urma caruia tanarul a decedat, s-a petrecut joi in jurul pranzului. Barbatul efectua unele…

- O femeie de 46 de ani din Rovinari, judetul Gorj, a murit duminica pe DN1, dupa ce masina in care se afla a fost izbita duminica de un autocar in care erau 40 de persoane. La volan era sotul ei, alte doua pasagere fiind pe bancheta d...