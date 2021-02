Sfârșit de săptămână înfrigurat Sambata, temperaturile vor mai cobori cateva grade. Soarele rasare la ora 7:32. Județul Hunedoara este sub cod galben de vreme deosebit de rece și ger, mai ales dimineața și seara, iar vantul va amplifica senzația de frig. La munte, cerul va fi senin, iar viteza la rafala a vantului de peste 90 de km/h va spulbera zapada. Ca aspect, in zonele joase cerul va fi variabil. Soarele va apune la ora 17:52. Temperaturile minime se vor situa intre -9 și -7 grade, iar cele maxime in jurul valorii de -4 grade. Duminica, zi la fel de friguroasa, chiar daca cerul va fi mai mult senin. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

