- Un numar de 16 concerte si recitaluri vor avea loc in august la Sinaia, in cadrul editiei a XXII-a a Festivalului International "Enescu si muzica lumii" programat sa se desfasoare in perioada 3-23 august, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al organizatorilor, la aceasta editie…

- Amatorii de muzica rock sunt așteptați la sfarșitul acestei saptamani la un deliciu sonor colorat cu porții serioase de muzica surf. Alaturi de formația timișoreana Grave For Sale, evenimentul ii va avea ca invitați pe cei de la Surf Truckerz. Formația maghiara s-a format in 2013 și abordeaza un surf…

- In organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, duminica 4 iulie 2021, la scena amplasata in Piața Rudolf Fatyol (Turnul Pompierilor), a avut loc spectacolul de muzica folk „Trubadurii din Turn”. Evenimentul…

- La sfarșitul acestei saptamani, in incinta Strandului Municipal din Salonta va avea loc Bike Fest X3 2021, un eveniment care programeaza o serie de concerte și concursuri pentru motociliști. „Evenimentul se adreseaza tuturor, indiferent de numarul de roți din dotare. La ce sa va așteptați? Muzica buna,…

- Timișorenii sunt invitați la o seara de recitaluri, joi, in Piața Libertații. Evenimentul face parte din programul de muzica și teatru organizat de UVT in lunile iunie și iulie in piețele centrale ale orașului.

- Amatorii de muzica buna vor avea sansa sa intalneasca 15 dintre cei mai valorosi folkisti din Romania la Cluj Flok Fest, in weekend-ul 18-20 iunie. Printre acestia se numara Mircea Baniciu, Mircea Vintila, Emeric Imre, Magda Puskas, Dinu Olarasu, Ducu Bertzi, Fara Zahar sauTapinarii.

- Mircea Baniciu, Mircea Vintila, Emeric Imre, Magda Puskas, Ducu Bertzi, precum si alti zece artisti ai genului vor sustine concerte, in perioada 18-20 iunie, la prima editie a Cluj Folk Fest, arata Agerpres. "Prima editie a Cluj Folk Fest are loc la mijloc de iunie, pe scena salii de spectacole…

