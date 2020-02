Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 13 februarie 2020, in Sala Sinodala din Reședința Patriarhala, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.In cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea Episcopului-vicar al Arhiepiscopiei…

- Astazi, 13 februarie 2020, in Sala Sinodala din Reședința Patriarhala, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa ce Romania a acceptat sa instaleze pe teritoriul sau instalatii ale proiectului american scut antiracheta, presa de la Moscova parca a luat foc. Romanii si moldovenii au facut primii pasi pentru unire, scrie presa de la Moscova. Ajutorul financ...

- O tanara in varsta de 25 de ani, insarcinata in cinci luni, si un barbat de 23 de ani au cazut intr-o prapastie din zona Cotei 1400 din Sinaia. Cei doi s-au prabusit in rapa cu ATV-ul, potrivit Biroului de Presa al ISU Prahova.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut joi ca trupul neinsufletit al revolutionarului bolsevic, conservat intr-un mauzoleu in Piata Rosie la Moscova, nu trebuie mutat, informeaza AFP potrivit Agerpres. "In opinia mea, nu trebuie sa ne atingem de el. Cel putin atata vreme cat viata si destinul…

- Patriarhul Daniel va oficia Sfanta Liturghie in Catedrala patriarhala Patriarhul BOR, Daniel. Foto: patriarhia.ro Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române va oficia Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhala marti, de ziua Sfântului Proroc…

- Tacut cu presa din Romania, Ion Iliescu a oferit un amplu interviu agentiei de presa TASS din Rusia in contextul implinirii a 30 de ani de la Revolutia Romana. Fostul presedinte vorbeste despre Decembrie 1989, despre situatia din PSD si despre relatiile dintre Bucuresti si Moscova. Interviul este realizat…

- Rusia a inceput marti o noua serie de exercitii de anvergura in Marea Neagra, la care participa cel putin zece nave de razboi, precum si aviatia stationata in Crimeea (peninsula ucraineana anexata in martie 2014 de Moscova, n..red.), potrivit agentiilor de presa TASS si RIA Novosti, citand un comunicat…