Biserica Rusă se rățoiește la Biserica Ortodoxă Română, pentru credincioșii basarabeni și ucraineni Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a amenințat Biserica Ortodoxa Romana cu „consecințe grave” daca va continua sa atraga la sine clericii și mirenii din Basarabia și Ucraina. Marți a avut loc ședința Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, sub conducerea Patriarhului Kiril al Moscovei și al Intregii Rusii. La acest sinod a participat și Mitropolitul Vladimir al Chișinaului și al intregii Moldove, cel care pastorește biserica ortodoxa, care ține de Patriarhia Moscovei, de pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta Mitropolie considera ca e singura biserica ortodoxa care trebuie sa existe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul acestei convocari, prevazute sa aiba loc marti, Ministerul moldovean de Externe il ”va informa pe diplomat cu privire la dezacordul sau” fata de aceasta decizie, potrivit unui mesaj postat pe Telegram, relateaza AFP preluat de News.ro.Agentiile ruse de presa scriu ca sase sectii de votare…

- In cadrul acestei convocari, prevazute sa aiba loc marti, Ministerul moldovean de Externe il ”va informa pe diplomat cu privire la dezacordul sau” fata de aceasta decizie, potrivit unui mesaj postat pe Telegram, relateaza AFP.Agentiile ruse de presa scriu ca sase sectii de votare urmeaza sa fie deschise…

- 43,2 % dintre moldoveni au raspuns ca sunt pentru ca biserica din Republica Moldova sa aparțina Mitropoliei Moldovei in timp ce 32,4% susțin ca parte a Mitropoliei Basarabiei. Sunt date ale unui sondaj socio-politic, realizat in luna februarie, 2024, de catre CBS Research, la comanda Institutului pentru…

- Maia Sandu a declarat miercuri, in emisiunea Jurnalul de Seara, la Digi24, ca Rusia nu are cum sa ajunga cu trupele sale in Republica Moldova pentru ca Ucraina este ca un scut și va rezista in fața agresiunii ruse, precizand ca țara sa are prieteni puternici pentru ca a ales sa fie de partea lumii libere.

- Sfantul Sinod al BOR a decis sa susțina inființarea Bisericii Ortodoxe Romane din Ucraina care sa fie subordonata Patriarhiei Romane. Este o decizie istorica cu implicații politice. Totodata, BOR a decis sa adopte o poziție mai ferma in cazul Mitropoliei Basarabiei. Ce schimbari vor aduce aceste decizii?…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a evidentiat, vineri, in intalnirea cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ca "razboiul hibrid promovat de Moscova nu si-a atins obiectivele la Chisinau", iar aceasta este "o victorie" si "o veste foarte buna" si la Bucuresti. "O reintalnire extrem…

- Trupele rusești nu au obținut niciun avantaj in razboiul din Ucraina, pe fondul cuceririi orașului Avdeevka din regiunea Donețk și a problemelor legate de adoptarea de catre Congresul american a unui nou ajutor pentru Ucraina. "Nu credem cituși de puțin", a declarat purtatorul de cuvint al Departamentului…

- Un preot din Republica Moldova este indragostit de Argeș și se intoarce des pe meleagurile de aici. Satul din care provine, Cimișeni, e infrațit de ani buni cu Bascovul. Despre preotul Ioan Solonaru s-a mai scris in spațiul public dupa ce a ales sa treaca sub tutela Mitropoliei Basarabiei, subordonata…