Cum se intampla in fiecare an, pe 20 iulie, si in aceasta vineri credinciosii ortodocsi il praznuiesc pe Prorocul Ilie Tesviteanul, sfantul despre care in popor se spune ca este facator de minuni si aduce ploaia. Trecuta in calendarul ortodox cu cruce rosie, semn ca este una dintre marile sarbatori de peste an, ziua este […] Sfantul Ilie, zi de mare sarbatoare pentru ortodocsi is a post from: Ziarul National