Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Liturghie arhiereasca savarșita la Manastirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bixad, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare a adunat zeci de credincioși, dornici sa se roage impreuna.

- Asa cum am scris cu diverse ocazii in ziarul Informatia Zilei, Unitatea Administrativ - Teritoriala judetul Satu Mare a implementat proiectul „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county“,...

- Slujire arhiereasca in Parohia „Izvorul Tamaduirii” Coșula Ieri, 10 decembrie, in Parohia „Izvorul Tamaduirii” din Cosula, Protopopiatul Botosani, Preasfintitul Parinte Nichifor Botosaneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, a oficiat Sfanta Liturghie si a binecuvantat noul centrul social construit…

- Preasfințitul Parinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit duminica, 3 decembrie, in Parohia Ortodoxa Aluniș, județul Cluj, cu prilejul binecuvantarii lucrarilor de renovare efectuate la casa parohiala, informeaza radiorenașterea.ro. De la…

- Dupa un sondaj realizat pe teren, cu respondenți fața-n fața, și unul realizat prin telefon, ambele inca nedate publicitații, Informația Zilei propune o serie de sondaje pe site cu o intrebare fundamentala: Cata incredere aveți in personalitațile publice din Satu Mare?

- Un cititor al cotidianului Informatia Zilei, Satu Mare se declara revoltat de neglijența unor locuitori ai urbei care arunca mizeria la voia intamplarii fara sa țina cont ca aceasta poate sa constituie o sursa de contaminare.

- Preasfințitul Parinte Timotei, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Satmarului a fost alaturi de credincioșii satmareni cu ocazia praznicului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Ierarhul a liturghisit și predicat cu ocazia hramului la Parohia Sf. Arhangheli din municipiul Satu…

- Preasfințitul Parinte Vasile Bizau, episcop al Episcopiei Greco-Catolice Maramureș va fi alaturi de satmareni de ziua hramului Bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din municipiul Satu Mare.