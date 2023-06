Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt sarbatoriti impreuna de Biserica in ziua de 29 iunie.Petru este numele dat de Iisus lui Simon, pescar din Bethsaida, fiul pescarului Iona.Sfantul Apostol Petru locuia in Capernaum si era frate al Sfantului Apostol Andrei, prin care L-a cunoscut pe Iisus. Avea familie, sotie si doi copii, un fiu si o fiica."Petru era simplu la obicei si neinvatat, insa temator de Dumnezeu; caci pazea poruncile Lui fara de prihana in toate lucrurile sale. Cu mestesugul era pescar, caci, fiind sarac, trebuia sa-si castige hrana casei sale din osteneala mainilor, ca sa hraneasca…