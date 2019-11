Sf. Andrei, tradiţii şi obiceiuri. Ce fac fetele nemăritate ca să îşi găsească soţ SFANTUL ANDREI 2019. Daca aceia care se tem de strigoi trebuie sa puna usturoi pe la geamuri si usi, ca sa nu permita spiritelor rele sa le intre in case, dupa spusele batranilor, ca sa afle cine le va fi sot, fetele nemaritate trebuie sa isi puna sub perna, inainte de culcare, o crenguta de busuioc. In caz ca nu ai, probabil merge si cel la pliculet, ca la urma urmei pisat sau nepisat, tot busuioc e si ala. Superstitiile legate de noaptea de Sf. Andrei difera, totusi, in functie de zona in care locuiesti. In unele locuri, tinerele singure pun intr-o oala 9 cesti de apa, dupa care o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

