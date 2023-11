Sezonul reducerilor Garmin Romania – discounturi de până la 54% Garmin Romania anunța debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 50 de zile de prețuri speciale pentru o larga gama de produse. Promoțiile Flash incep pe 10 noiembrie, cu discount-uri de pana la 54% pentru cele mai populare produse Garmin. Prețurile speciale continua pana la finalul lunii decembrie, in campania Reduceri de Sarbatori, cu noi discounturi pentru ceasuri, dar și gadget-uri pentru ciclism, navigație, pescuit, scufundari, hiking, golf și produse pentru copii. Promoții Flash: 10 – 13 noiembrie Promoțiile Flash iau startul pe 10 noiembrie, dupa ora 10:00, in campanie fiind incluse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

