Campania de vaccinare din Seychelles a debutat la inceputul acestui an, iar președintele Wavel Ramkalawan a declarat reporterilor ca țara intenționeaza sa ajunga la imunitate de grup in cateva saptamani. Este un plan realizabil pentru o mica insula insula geografic izolata, din Oceanul Indian. Dar, avand in vedere ca economia sa depinde in mare masura de turism, țara a cerut favoruri pentru a obține doze de la aliații regionali, inclusiv India și Emiratele Arabe Unite.

Pe masura ce turiștii s-au intors in Seychelles, unde peste 60% din populație a fost vaccinata, noile cazuri de coronavirus…