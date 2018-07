Sexul de calitate este recomandat pentru un vagin tonifiat

Stiri pe aceeasi tema

- Parcarea in centrul Bucurestiului scumpita la 10 lei pe ora Din aceasta saptamâna tarifele pentru parcarea în centrul Capitalei s-au marit de la 1,5 lei la 10 lei pe ora. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat, pe 14 iunie, un proiect de hotarâre privind aprobarea…

- Primii pepeni de Dabuleni au ajuns in piețele din Pitești! Recolta este dulce și de calitate! Pepenii s-au copt mai devreme decat ar fi fost normal, iar cultivatorii explica acest fenomen prin vremea foarte calda de la sfarșitul primaverii. In piața Smardan am gasit-o pe doamna Aurelia, producator de…

- Imbracata intr-o rochie neagra, Halep a pozat cu trofeul cucerit, Cupa Suzanne Lenglen. In trecut, fotografiile oficiale se faceau la Turnul Eiffel sau in alte locuri celebre ale Parisului, dar in ultima perioada, organizatorii au renuntat la acest obicei. La editia precedenta, campioana Jelena Ostapenko…

- Candidatul Partidului Platforma Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, sustine ca, in calitate de primar al Chisinaului, va initia un program municipal „Medicina Accesibila de Calitate”, care va include renovarea institutiilor medico-sanitare municipale, dar si o colaborare stransa cu mediul universitar…

- 1. Alege si combina – exista o mare varietate de artificii si petarde disponibile pe piata, dar va trebui sa te asiguri ca alegi ce trebuie pentru gradina ta. Ia in calcul spatiul disponibil si cumpara acele artificii care se potrivesc la fix! 2. Nu uita ca fiecare model de artificii vine cu propriile…

- Concertele de jazz, funk, rock si electro-pop se vor tine lant si in acest an la Casa TIFF, iar lucrarile unora dintre cei mai apreciati artisti autohtoni vor putea fi admirate in cadrul expozitiilor si instalatiilor gazduite de spatiile-partenere.

- Fostul premier Sorin Grindeanu s-a prezentat la sediul DNA pentru a fi audiat in calitate de martor intr-un dosar de corupție.„Am venit in calitate de martor”, a spus Grindeanu in fața jurnaliștilor. - in curs de actualizare

- Andres Iniesta, capitanul Barcelonei, și-a anunțat astazi plecarea de la formația catalana cu care a caștigat nu mai puțin de 31 de trofee. Mijlocașul ajuns la 33 de ani imbraca tricoul Barcelonei de la varsta de 12 ani. Acesta va fi ultimul sau sezon pentru echipa catalana urmand sa mearga la o formație…