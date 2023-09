Stiri pe aceeasi tema

- Familia Pascu, parinții tanarului drogat care a ucis 2 studenți in 2 Mai, este una instarita. Mihai și Miruna Pascu au peste 300 de proprietați pe numele lor in București și Constanța. Averea familiei Pascu consta in proprietați imobiliare in buricul Capitalei, dar și terenuri in celelalte sectoare…

- Tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost filmat in timp ce gonea pe o șosea. Se vede cu ochiul liber ca iubește viteza, la fel ca și fiul sau. Filmarea il arata pe Pascu senior la volanul unei mașini, mergand atat de repede incat și […] The post VIDEO. Așa…

- Tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost filmat in timp ce gonea pe o șosea. Se vede cu ochiul liber ca iubește viteza, la fel ca și fiul sau. Filmarea il arata pe Pascu senior la volanul unei mașini, mergand atat de repede incat și […] The post VIDEO.…

- Parinții ucigașului drogat care a ucis 2 tineri in accidentul de la 2 Mai au iești public cu declarații menționand ca ca nu doresc sa iși fereasca fiul de raspundere și vor sa contribuie la cheltuielile medicale pentru cei raniți in accident. Miruna și Mihai Pascu au reacționat printr-un comunicat remis…

- Parinții ucigașului drogat care a ucis 2 tineri in accidentul de la 2 Mai au iești public cu declarații menționand ca ca nu doresc sa iși fereasca fiul de raspundere și vor sa contribuie la cheltuielile medicale pentru cei raniți in accident. Miruna și Mihai Pascu au reacționat printr-un comunicat remis…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca va solicita masuri pentru toti cei implicați in ororile de la centrele pentru ingrijirea varstnicilor din Ilfov. „Nu conteaza la ce minister isi desfasoara activitatea. Este clar ca trebuie sa fie luate masuri in consecinta”, a spus Ciuca. El a precizat ca nu…

- Calatoria cu trenul s-a transformat intr-un adevarat coșmar pentru zeci de pasageri care se aflau in trenul București-Budapesta. Seara trecuta, garnitura s-a defectat in zona localitații Șercaia, din județul Brașov, iar oamenii au fost nevoiți sa aștepte ore bune pana cand au fost remediate problemele…

- Elevul de 17 ani care a injunghiat mortal o fata de 14 ani și a ranit grav un tanar de 19, in Gradina Botanica din Craiova, a fost arestat preventiv miercuri seara, pentru 30 de zile. In fața anchetatorilor, baiatul a declarat ca nu cunoștea victimele, iar crima a comis-o din furie, dupa ce a […] The…