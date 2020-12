Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, pe 24 iunie, CCR cu privire la legea adoptata de Parlament prin care educatia sexuala va putea fi predata copiilor in scoli doar daca parintele sau tutorele isi da acordul scris pentru acest lucru.Klaus Iohannis sustine ca legea nu defineste notiunea de "educatie sanitara", nerezultand ce reprezinta aceasta. De asemenea, Iohannis mai spune ca este neclar si momentul in care trebuie sa se solicite acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali ai copiilor in vederea participarii la aceste programe de educatie.Klaus Iohannis mai afirma ca legea…