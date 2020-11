Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarea Guvernului cu privire la legea pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020. La mijlocul lunii octombrie, Executivul a sesizat Curtea Constitutionala in vederea exercitarii controlului prealabil de constitutionalitate privind Legea pentru aprobarea OUG 135/2020 - rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 si Legea pentru aprobarea OUG 136/2020 - rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020. In esenta, Executivul reitereaza in sesizarea adresata CCR…