Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de securitate ruse FSB au anuntat sambata dejucarea unor tentative de asasinare a doua proeminente jurnaliste ruse, Margarita Simonian si Ksenia Sobceak, relateaza Reuters, care citeaza Interfax.

- Autoritațile ruse vor incepe anul viitor construcția unui sat in afara Moscovei pentru americanii și canadienii cu mentalitate conservatoare, a informat joi agenția de presa de stat RIA Novosti, citata de The Moscow Times. Rusia s-a poziționat de ani de zile ca un bastion al valorilor „tradiționale”,…

- Rusia a acuzat, joi, Statele Unite ca se afla in spatele a ceea ce sustine ca a fost un atac cu drona asupra Kremlinului cu scopul de a-l ucide pe presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut aceasta afirmatie intr-un briefing de presa, spunand…

- Rusia nu intenționeaza sa „mearga pe calea escaladarii nucleare” in conflictul sau cu Ucraina, „dar nu ar trebui sa i se puna la incercare rabdarea”, a declarat, joi, purtatoarea de cuvant a diplomației lui Putin, Maria Zaharova, conform Reuters. Comentariile sale vin dupa o noua rafala de amenințari…

- Rusia le-a recomandat cetatenilor ei sambata, 22 aprilie, sa evite calatoriile in Canada, relateaza Reuters. ”Ca urmare a numeroaselor exemple de discriminare impotriva cetatenilor rusi in Canada, inclusiv violente fizice, va recomandam sa va abtineti de la calatoriile catre aceasta tara in scop turistic,…

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis cel putin 100 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la fortele ucrainene, pentru a marca Pastele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica de fondatorul grupului, Evgheni Prigojin, transmite Reuters. ”Pregatiti-i pe toti, hraniti-i…