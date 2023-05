Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține ca a dejucat un atac cu drone care ar fi fost planificat de serviciile secrete ucrainene la aerodromul militar Severnii, din regiunea ruseasca Ivanovo, la aproximativ 300 de kilometri nord-vest de Moscova și care ar fi avut ca ținta distrugerea…

- Un tribunal din Moscova a emis vineri, 21 aprilie, un mandat de arestare pe numele șefului serviciului secret militar ucrainean, Kirilo Budanov, acuzandu-l de organizarea de „atacuri teroriste" in interiorul Rusiei, a relatat agenția de presa de stat RIA, scrie p resa romana.

- Luptele interne din interiorul guvernului rus par mai ample si mai profunde decat se credea pana acum. FSB si ministerul condus de Serghei Soigu se cearta in legatura cu numarul de morti si raniti de pe frontul din Ucraina, agentia rusa de informatii interna acuzand armata ca ascunde amploarea pierderilor…

- Un avion ultrausor ucrainean s-a prabusit, miercuri, pe teritoriul Rusiei, in apropierea frontierei cu Ucraina, iar pilotul a fost capturat de autoritatile ruse, anunta Serviciul Federal de Securitate (FSB), conform Mediafax.Avionul civil ucrainean s-a prabusit in apropierea localitatii Butovsk,…

- Un avion ultrausor ucrainean s-a prabusit, miercuri, pe teritoriul Rusiei, in apropierea frontierei cu Ucraina, iar pilotul a fost capturat de autoritatile ruse, anunta Serviciul Federal de Securitate (FSB).

- Stanislav Oliferchuk, un scafandru ucrainean, s-a antrenat la Kiev de cand piscina din Mariupol a fost lovita de o racheta, iar campionul țarii la scufundari a promis acum ca va boicota evenimentele internaționale la care se prezinta ruși sau belaruși. Oliferchuk a așteptat cu nerabdare redeschiderea…

- The Wall Street Journal precizeaza, intr-un editorial publicat in noaptea de joi spre vineri, ca expulzarea din SUA a diplomatului rus este „minimul pe care l-am putea face” dupa ce Moscova l-a arestat pe jurnalistul publicației americane, sub suspiciunea de spionaj, relateaza AFP, citata de Agerpres…

- Secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov afirma ca a declarat ca Kremlinul pregateste un „plan B" cu ajutorul oligarhului Viktor Medvedciuk dupa ce fortele de invazie ruse nu au reusit sa cucereasca tara, relateaza Ukraiinska Pravda, citat de Hotnews „Rusia…