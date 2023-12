Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun din acest an va avea loc in Piața Centrala din Sfantu Gheorghe in perioada 16-23 decembrie, unde 80 de producatori locali, comercianți și artizani vor oferi produse celor care doresc sa achiziționeze cadouri de Craciun. Programul cultural al evenimentului este realizat cu contribuțiile…

- Doi barbati, care pretindeau ca sunt surdo-muti si colectau bani pentru o asociatie care ar reprezenta persoanele cu dizabilitati, sunt cercetati pentru inselaciune de catre Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Sfantu Gheorghe. Potrivit Inspectoratului Judetean…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au anuntat, luni, ca vor organiza si in acest an traditionala ceremonie de Advent, care marcheaza ultimele patru saptamani ramase pana la Craciun. Potrivit acestora, in centrul municipiului Sfantu Gheorghe va fi amplasata o uriasa coronita de brad, decorata cu…

- Astazi, 19 noiembrie, de la ora 18.00, la Centrul de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, str. Oltului nr. 6, loc. Sf. Gheorghe) va avea loc al cincelea concert al festivalului susținut de OSIMUN Saxophone Quartet care are in componena lui artiștii: Maria Bel SERRA – Soprano Sax, Fatima ALCAZAR – Alto Sax,…

- Multi-Trans S.A. informeaza publicul calator ca din cauza lucrarilor de inlocuire a balustradelor podului de pe strada Gabor Aron, in ziua de luni, 30 octombrie a.c.,se modifica traseul autobuzelor, astfel: Pe sensul de mers catre Gara CFR: • Toate liniile afectate de autobuz vor circula pe strada Andrei…

- In cadrul proiectului „Un milion de ștele pentru nevoiași”, astazi 13 octombrie, in localitațile Sfantu Gheorghe și Targu Secuiesc se vor aprinde candelele solidaritații fiecare flacara reprezentand simbolic o persoana care se confrunta cu neajunsurile si excluziunea sociala. Acțiunea organizata de…

- Incubatorul de Afaceri din Sfantu Gheorghe gazduieste o expozitie de produse sustenabile realizate de designeri locali, printre acestea numarandu-se obiecte vestimentare, accesorii, jucarii si mobilier. Expozitia este organizata de Asociatia Profesionala Transylvania Textile & Fashion, in cadrul unui…

- La comemorarea a 200 de ani de la trecerea la Domnul a lui Gheorghe Lazar și la aniversarea a 140 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu – Avrig 16-17 Septembrie 2023 Lansat in 2023 in cadrul Muzeului Național al Carpaților Rasariteni din Sfantu Gheorghe (MNCR), proiectul „Personalitați ale științei…