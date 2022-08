Stiri pe aceeasi tema

Serviciile de informatii americane considera ca Rusia fabrica probe pentru a atribui Ucrainei atacul comis saptamana trecuta impotriva unei inchisori situate in autoproclamata Republica Populara Donetk, soldat cu cel putin 50 de morti din randul prizonierilor de razboi

Doi comandanți ai luptatorilor care au aparat uzina siderurgica Azovstal din portul Mariupol din sud-estul Ucrainei au fost transferați in Rusia pentru investigații, a anunțat agenția de stat TASS, potrivit Reuters.

Rusia si Ucraina nu au reusit miercuri sa realizeze evacuarea sutelor de civili refugiati in uzina chimica Azot, ultima reduta a rezistentei ucrainene in orasul Severodonetk, cucerit aproape in totalitate de trupele ruse si unde se repeta situatia de la combinatul Azovstal din Mariupol, relateaza…

Rusia va preda in curand Ucrainei corpurile neinsufletite a 152 de combatanti ucraineni gasite intr-o "duba izoterma" pe teritoriul combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, port strategic la Marea Azov aflat in prezent sub controlul fortelor ruse si al militiilor proruse din Donetk, a anuntat…

Agenția de știri rusa Tass il citeaza pe Denis Pușilin, șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk din estul Ucrainei, care a declarat ca mai mult de jumatate dintre luptatorii ucraineni care se aflau in interiorul uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol au parasit acum uzina.

Negocierile cu Rusia privind eliberarea luptatorilor ucraineni aflati sub asediu in otelaria Azovstal din Mariupol au fost "foarte dificile", a declarat vicepremierul Ucrainei, Iryna Vereshchuk, potrivit BBC, anunța news.ro.

Comandantul Brigazii 36 de Puscasi Marini ai Fortelor armate ucrainene (FAU), Serhii Volinski, unul dintre cei circa o mie de militari ucraineni care s-au refugiat in interiorul otelariei Azovstal, din Mariupol, singurii ramasi in orasul din sud-estul Ucrainei dupa evacuarea ultimilor civili de aici,…

Ministerul Apararii al Federatiei Ruse a anuntat sambata incheierea operatiunii de evacuare a civililor din combinatul siderurgic Azovstal, din Mariupol, oras in sudul Ucrainei asediat de fortele ruse, transmite Reuters, potrivit Agerpres.