”Scandalul” Taurus devoalează amploarea spionajului rus! La sfarșitul anului 2015, la o jumatate de deceniu dupa ce virusul informatic Stuxnet a deschis o cutie Pandorei cu amenințari digitale la adresa lumii fizice, primul ”monstru” a ieșit in sfarșit din ea. Acel monstru a fost virusul Sandworm. Atacul din ziua Craciunului, asupra Ucrainei, a aratat clar ca hackerii din Rusia, intr-adevar, incepusera […] The post ”Scandalul” Taurus devoaleaza amploarea spionajului rus! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a denuntat luni 'implicarea directa' a Occidentului in Ucraina, dupa difuzarea pe retelele sociale a unei discutii intre cativa ofiteri germani de rang inalt avand ca subiect livrarea de arme, mai precis rachete Taurus, Ucrainei, transmit AFP si Reuters. O inregistrare audio a unei reuniuni…

- Atacul masiv cu rachete asupra Ucrainei de marți, 2 ianuarie, a costat Rusia aproximativ 620 de milioane de dolari, potrivit calculelor revistei Forbes, bazate pe date ale Forțelor Aeriene ucrainene.

- Atacul rusesc masiv cu rachete efectuat marti dimineata asupra capitalei ucrainene Kiev si orasului Harkov din nord-estul Ucrainei a tintit societati ale complexului militar-industrial ucrainean si depozite unde sunt stocate arme si munitii occidentale, potrivit Ministerului rus al Apararii, citat de…

- Cel putin opt persoane au fost ranite sambata intr-un atac rusesc asupra orasului Harkov din nord-estul Ucrainei, la granița cu Rusia. Rachetele lansate de Rusia ca raspuns la atacul asupra orașului Belgorod au lovit o institutie medicala, blocuri de apartamente si alte construcții civile, a declarat…

- Rusia a anuntat ca a cerut o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU dupa atacul lansat sambata in orasul Belgorod soldat cu cel putin 14 morti si pe care il atribuie Ucrainei, relateaza Reuters si AFP, preluat de agerpres.ro. “Am cerut o reuniune a Consiliului de Securitate privind Belgorod pentru…

- Rusia a atras critici dure in Consiliul de Securitate al ONU pentru lansarea unor atacuri masive cu rachete și drone impotriva Ucrainei, dupa ce Kievul și susținatorii sai au cerut o reuniune urgenta a organismului, transmite Reuters.

- Regatul Unit a anuntat vineri ca va oferi Ucrainei circa 200 de rachete antiaeriene ASRAAM, dupa atacul masiv cu rachete si drone efectuat de Rusia in cursul diminetii asupra unor tinte in diferite zone ale teritoriului ucrainean.

- "In cursul diminetii, un obiect aerian neidentificat a intrat in spatiul aerian al Republicii Polone dinspre partea frontierei cu Ucraina, iar din momentul in care a trecut granita si pana la disparitia semnalului, a fost observat de radarele sistemului de aparare aeriana al tarii", a precizat Comandamentul…