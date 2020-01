Un plan de promovare a Violetei Alexandru in spatiul public a fost deja pus la punct și este in plina desfașurare, dupa cum anunta capital.ro. Tocmai de aceea ea a fost propulsata in functia de ministru al Muncii, functie care i-a adus enorma notorietate uneia dintre predecesoarele sale, Lia Olguta Vasilescu.

Conform surselor Capital, in perioada urmatoare actualul ministru al Muncii ar urma sa fie expusa intr-o lumina favorabila și sa iasa foarte mult in evidența. Se pare ca ar fi fost puși la bataie mulți bani pentru ca reprezentanți ai mass media sa o promoveze. In aceste momente,…