Stiri pe aceeasi tema

- Fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobata, vineri, de catre Curtea de Apel București: „Voința membrilor celor doua partide devine realitate: suntem, de astazi, un singur partid”. „Este inca un pas important inainte pentru USR PLUS, in ceea ce privește proiectul care aduce reforma și schimbare in Romania.…

- Rareș Bogdan a subliniat ca PNL nu va renunța la Florin Cițu și a amintit ca partidul are și sprijinul Președintelui Klaus Iohannis. Prim-vicepreședintele PNL a facut apel la responsabilitate.”Variantele noastre sunt extrem de clare. Florin Cițu a primit girul PNL, a fost votat in Parlament, se afla…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, va fi demis impreuna cu secretarul de stat Andreea Moldovan. Decizia a fost luata de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Demiterea lui Vlad Voiculescu are loc dupa saptamani de tensiuni și discuții…

- „Statul roman nu va ceda la presiunea șantajului unor grupari mafiote. Sunt de azi-dimineața la Ministerul Transporturilor alaturi de Catalin Drula și am stat permanent in legatura cu prefectul capitalei și toate autoritațile care au atribuții in rezolvarea crizei de la metroul din București.Va pot…

- Alianta USR PLUS a transmis, vineri seara, dupa aprobarea de catre Executiv a proiectului legii bugetului de stat pe 2021, ca "au fost doua luni intense" in care s-a incercat construirea "unui buget realist, care sa se incadreze in tinta de deficit agreata cu Comisia Europeana, dar care sa fie orientat,…

- Ne intoarcem in comunism? Inițiativa idioata impotriva AUR! Zeci de personalitați din societatea civila au semnat o petiție prin care cer liderilor coaliției sa inceteze dialogul cu AUR! Zeci de personalitați din societatea civila au semnat o petiție adresata liderilor coaliției, Ludovic Orban,…

- Liderii Coaliției de Guvernare, Ludovic Orban (PNL), Dan Barna și Dacian Cioloș (USR-PLUS) și Kelemen Hunor (UDMR) au finalizat negocierile pentru imparțirea posturilor de prefecți și subprefecți, informeaza www.stiripesurse.ro. La nivelul județului Mureș funcția de prefect va reveni liberalilor, in…

- USR-PLUS negociaza, zilele acestea, funcțiile pe care le vizeaza in toate agențiile și ministerele. Conform stiripesurse.ro, formațiunea condusa de Dan Barna și Dacian Cioloș vrea sa aiba secretari de stat la Ministerul Finantelor, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Educatiei, Ministerul…