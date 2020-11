Serviciile de creare site web by itexclusiv de calitate sunt serviciile de care aveti nevoie! Astazi, o buna parte a activitaților se realizeaza strict in mediul online, existand foarte multe magazine de exemplu, care au renunțat la ideea de a avea un punct fizic de vanzare, concentrandu-se numai pe vanzarile online. Fara un website foarte bine pus la punct, o astfel de activitate nu se poate desfașura corespunzator, ceea ce inseamna ca și caștigurile ar putea sa fie destul de serios afectate. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De Black Friday, la Digi prețurile devin și mai mici, iar in perioada 12-15 noiembrie 2020, indiferent de serviciile sau extraopțiunile contractate, clienții beneficiaza de o reducere de 50% din prețul abonamentului pentru o perioada de 12 luni consecutive.

- Daca doriti sa porniti pe propriul drum in lumea afacerilor, sau deja sunteti la conducerea unui business si doriti sa va imbunatatiti performantele afacerii, atunci trebuie sa stiti faptul ca pentru afacerea dumneavoastra, mediul online reprezinta o adevarata salvare. Domeniul afacerilor si mediul…

- Un studiu Kaspersky arata ca hackerii s-au reorientat catre social media. Facebook este tinta celor mai multe atacuri de acest tip. Atacurile vizeaza si firmele, care utilizeaza munca online.Un studiu recent, facut de Kaspersky, arata ca cele mai dese tentative de phishing au ca tinta Facebook.…

- 5 din 10 chiriași de retail solicita detalii și despre spații industriale CBRE , liderul pieței de consultanța imobiliara, lanseaza in Romania o gama de servicii omnichannel pentru retailerii care vor o adaptare rapida la noul context de piața prin extinderea spațiilor industriale. Serviciile omichannel…

- Daca pana acum ti-ai reincarcat cartela doar prin metoda clasica, probabil stii deja faptul ca acest proces necesita timp si nu poate fi efectuat la orice ora. Din fericire, exista o alternativa. Spre exemplu, o platforma online de reincarcare Vodafone iti permite sa adaugi rapid credit pe orice cartela…

- Conform raportului Kaspersky More Connected Than Ever Before: How We Build Our Digital Comfort Zones , 46% dintre respondenți se simt confortabil sa imparta serviciile de streaming cu colegii lor de locuința. Cu toate acestea, aproape o treime (32%) nu sunt siguri cu privire la riscurile potențiale…

- "Online-ul nu este decat o solutie complementara, adica adaugam la fata-in-fata acest sistem de tip online, daca l-am avea pus la punct. Dar nu putem vorbi de punere la punct, pentru ca nu avem o platforma educationala. Exista un proiect, dar nu a inceput de un an de zile, nu stiu ce au asteptat…

- Planificarea și organizarea unui eveniment nu este niciodata ușoara. Exista numeroase aspecte de care trebuie sa țineți cont și multe lucruri de organizat pentru ca un eventiment sa fie cu adevarat reușit, iar unul dintre cele mai importante aspecte este reprezentat de produsele și serviciile de catering.Cand…