Servicii de verificare tehnica pentru de reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ226A si DJ226B si tronsoanele aferente

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta cumpara servicii de verificare tehnica pentru proiectul "Reabilitarea si modernizare a drumurilor judetene DJ226A si DJ226B" Valoarea estimata a achizitiei este 88.000 lei fara TVA Termenul limita de depunere a ofertelor: 05.05.2022, ora 12:00 Consiliul Judetean Constanta…

Consiliul Județean Cluj a aprobat joi, 31 martie 2022, programele privind lucrarile de modernizare și reabilitare, respectiv de reparații și intreținere a drumurilor județene in anul 2022. „Ținand...

- Judetul Iasi se afla pe locul 2 la nivel national, dupa Ilfov, in ceea ce priveste proiectele cu fonduri europene aferente exercitiului financiar 2014 - 2020. "Datele oficiale confirma ce banuiam deja. Judetul Iasi se afla pe locul 2 la nivel national, dupa Ilfov, in ceea ce priveste proiectele cu fonduri…

- Consiliul Judetean Constanta cumpara servicii de proiectare din bugetul propriu servicii proiectare pentru reabilitarea imobilului cladire ndash; Filiala 1 Constanta, situat in municipiul Constanta, strada Izvor nr. 23 Valoarea estimata a achizitiei este de134.990 lei fara TVA iar criteriul de atribuire…

- Consiliul Judetean Constanta cumpara servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie "Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire apersoanelor cu afectiuni Alzheimer" Este vorba despre rest de executat lucrari Valoarea estimata…

- Consiliul Judetean Constanta cumpara servicii de verificare tehnica pentru faza SF pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea Centrului Scolar de Educatie Incluziva Maria Montessori Valoarea estimata a achizitiei este de 6.750 lei Data limita de depunere a ofertelor este 24.02.2022, ora 12:00 Consiliul…

Consiliul Județean Cluj continua, și in 2022, seria investițiilor in infrastructura rutiera a județului, in bugetul propriu fiind aprobate atat lucrari de intreținere, cat și de modernizare a rețelei...

