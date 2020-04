Serverele ASUS au cele mai multe recorduri de performanță pe SPEC.org ASUS a anunțat ca serverele sale continua sa domine topurile cu un total de 578 de noi recorduri mondiale, confirmate de Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC, www.spec.org). ASUS deține cu 30% mai multe rezultate de top decat orice alt furnizor de servere, poziționandu-se drept cel mai mare deținator de recorduri mondiale in benchmark-ul de referința […] The post Serverele ASUS au cele mai multe recorduri de performanța pe SPEC.org appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

