- Fenerbahce l-a vandut pe Arda Guler (18 ani) la Real Madrid și ar vrea sa-l inlocuiasca pe talentatul mijlocaș turc cu un fotbalist roman, Dennis Man (24), de la Parma. La doar doi ani dupa ce a fost promovat la prima echipa a lui Fenerbahce, Arda Guler a fost disputat de toate marile cluburi din Europa.…

- Clubul turc Trabzonspor ar fi batut palma cu Parma pentru transferul mijlocașului roman Dennis Man (24 de ani). „Pentru Orsic și Petkovic (n.r. - de la Southampton, respectiv Dinamo Zagreb) ne-au cerut cate 4 milioane de euro. Nu vom plati sumele astea. In afara de ei, un transfer este rezolvat, iar…

- Eliminați cu Parma in semifinalele barajului de promovare in Serie A, 2-3 și 0-0 cu Cagliari, Dennis Man (24 de ani) și Valentin Mihaila (23) n-au scapat de tirul presei peninsulare. Primul a primit nota 5 in Gazzetta dello Sport. Al doilea, 5,5. Parma a eșuat in lupta pentru promovarea in Serie A.…

- Atacantul roman George Pușcaș (27 de ani), care a terminat sezonul regulat pe locul secund in Serie B, a fost transferat definitiv de Genoa, cu 4 milioane de euro, de la Reading, echipa cazuta in liga a treia engleza. George Pușcaș a revenit in Serie A dupa cinci sezoane de la ultima experiența avuta…

- Dennis Man (24 de ani) și Valentin Mihaila (23 de ani) au fost criticați de presa italiana pentru prestația lor din meciul Cagliari - Parma, scor 3-2, partida constand in turul semifinalelor barajului de promovare in Serie A. ...

- Parma, cu Dennis Man (24 de ani) și Valentin Mihaila (23) introduși pe teren in repriza secunda, a fost invinsa de Cagliari in turul semifinalelor barajului de promovare in Serie A, scor 2-3, dupa ce a condus cu 2-0! Desfașurarea partidei amintește puternic de meciul care i-a adus Farului titlul in…

- Etapa dramatica in Serie B! Echipa romanilor Dennis Man si Valentin Mihaila, Parma, a prins in-extremis locul 4 dupa ultima etapa din Serie B. Astfel, Parma va juca in semifinale in playoff-ul de promovare in Serie A. Palermo a ratat dramatic calificarea in playoff, intr-un meci transmis LIVE exclusiv…

- Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Craiova, este constient, dupa intalnirea de sambata, cu Farul, ca formatia sa domina si are ocazii de gol in toate meciurile din ultimele etape, dar nu marcheaza atat cat ar trebui, scrie news.ro.„Acel gol stupid, pe care nu pot sa il descriu, a venit…