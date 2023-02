Stiri pe aceeasi tema

Formatia Juventus a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Salernitana, in etapa a XXI-a a campionatului Italiei. Golurile au fost marcate de Vladovic (26 -penalti, 47) si Kostic (45), informeaza news.ro.

Formatia AC Milan, cu portarul Ciprian Tatarusanu integralist, a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, de echipa Sassuolo, in etapa a XX-a din campionatul Italiei, potrivit news.ro.

Echipa italiana Juventus Torino a terminat la egalitate, pe teren propriu, cu formatia Atalanta Bergamo, scor 3-3, intr-un meci din Serie A cu rasturnari de situatie, scrie news.ro.

Formatia Empoli, cu mijlocasul Razvan Marin integralist, a invins, luni, cu scorul de 1-0, echipa Sampdoria Genova, in etapa a XXVIII-a a campionatului Italiei, potrivit Agerpres.

Echipa italiana Inter Milano a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Verona, intr-un meci al etapei a 18-a din Serie A, transmite news.ro.

Echipa italiana AC Milan, cu romanul Tatarusanu titular, a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, meciul disputat in compania echipei AS Roma, scor 2-2, in etapa a 17-a din Serie A, potrivit news.ro.

AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu titular, a invins-o cu 2-1 in deplasare pe Salernitana, miercuri, in primul sau meci din acest an in Serie A, in cadrul etapei a 16-a, transmite presa internationala.

Antrenorul Claudio Ranieri, in varsta de 71 de ani, a revenit dupa 31 de ani la Cagliari, cu care a semnat un contract pe doi ani si jumatate, a anuntat vineri clubul din Serie B, divizia a doua a campionatului de fotbal al Italiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.