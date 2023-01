Serie A: Napoli a învins pe Sampdoria cu 2-0, în etapa a 17-a Echipa italiana SSC Napoli a invins duminica, in deplasare, scor 2-0, formatia genoveza Sampdoria, intr-un meci al etapei a 17-a din Serie A, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Serie A: Napoli a invins pe Sampdoria cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEA:pecu…

Stiri pe aceeasi tema

- Napoli a ajuns la 11 victorii consecutive in Serie A, unde este lider autoritar, impunandu-se cu 3-2 acasa impotriva lui Udinese, sambata, inr-un meci din etapa a 15-a. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Juventus s-a impus la Verona prin golul marcat de Moise Kean, in minutul 60. Arbitrul Marco di Bello a dictat un penalti pentru Verona, in minutul 84, dar a revocat decizia dupa consultarea VAR, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa italiana Lazio a invins duminica, in deplasare, scor 1-0, echipa AS Roma, in etapa a 13-a din Serie A. Stefan Radu a primit un cartonas galben din postura de rezerva, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa italiana Napoli a invins sambata, in deplasare, formatia Atalanta, scor 2-1, in etapa a 13-a din Serie A.Milan a castigat in fata echipei Spezia, scor 2-1 pe teren propriu,anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa italiana AS Roma a invins luni, in deplasare, formatia Hellas Verona, intr-un meci al etapei a 12-a din Serie A. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Echipa italiana Napoli a castigat duminica, in deplasare, meciul disputat impotriva echipei AS Roma, scor 1-0. Tot in cadrul etapei a 11-a din Serie A, Lazio s-a impus cu 2-0 la Atalanta, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa italiana AS Roma a castigat luni seara, in deplasare, scor 1-0, meciul disputat in compania echipei Sampdoria Genoa, in etapa a zecea din Serie A, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Echipa italiana AC Milan a invins duminica, in deplasare, formatia Hellas Verona, scor 2-1, si a urcat pe locul al treilea in campionat. Napoli ramane lider dupa victoria cu Bologna, scor 3-2, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…