Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Mandorlini (63 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre transferul lui Omar El Kaddouri (33 de ani) la ardeleni. Omar El Kaddouri, marocanul nascut in Belgia care a evoluat in cariera pentru echipe precum Napoli, Torino, Empoli și PAOK este aproape de a semna cu CFR Cluj. Mandorlini…

- Fornatia AS Roma a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Fiorentina, intr-un meci din etapa a 15-a a campionatului Italiei, anunța news.ro.Lukaku a inscris pentru AS Roma in minutul 5 si a fost eliminat in minutul 87. De la Roma a fost eliminat si Zalewski, in minutul 64.…

- Formatia Internazionale Milano a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a 15-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Calhanoglu ’37 (penalti), Dimarco ’42, Thuram ’45 si Martinez ’84. Tot sambata,…

- Juventus - Napoli, meci contand pentru etapa a 15-a din campionatul Italiei, este programat, vineri, 8 decembrie, de la ora 21:45, pe Allianz Arena din Torino, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Genoa, echipa internationalilor romani Radu Dragusin si George Puscas, a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Empoli, formatia unui alt "tricolor", Razvan Marin, sambata, intr-o partida din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Italiei.Genoa a deschis scorul prin Ruslan Mailovski (37), insa…

- Echipa campioana a Italiei, Napoli a fost invinsa duminica, pe teren propriu, scor 0-1, de formatia Empoli, in etapa a 12-a din Serie A, potrivit news.ro.Napoli a marcat in minutul 27, prin Simeone, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid la Ostigard. Empoli a stat bine in teren si a avut un portar…

- Situația lui Rudi Garcia s-a complicat la Napoli, dupa remiza cu Union Berlin (1-1) din Liga Campionilor. Daca antrenorul francez nu va caștiga duminica impotriva lui Napoli, este posibil ca președintele Aurelio De Laurentiis sa-l dea afara și sa apeleze la tehnicianul liderului din Ligue 1, Francesco…

- Internaționalul roman Radu Dragușin este unul dintre cei mai buni fundași centrali din Serie A, el jucand titular incontestabil la nou promovata Genoa. Dragușin a sosit la 17 ani in Italia la Juventus, dar gruparea din Torino a considerat ca nu va ajunge foarte departe și a fost de acord mai intai cu…