- Serialul satiric ''Servitorul poporului'', care l-a facut cunoscut pe presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va fi redifuzat pe Netflix in Statele Unite, a anuntat miercuri platforma de streaming, pe fondul unui interes tot mai mare pentru fostul comediant devenit ''erou'' al tarii sale invadate…

- Atacul rusesc asupra Kievului a lasat multe pagube in urma, chiar daca pompierii s-au luptat sa mai reduca din pagubele produse. Zona rezidențiala Shevchenkivskyi din Kiev a suferit pagube mari din cauza unui atac rusesc miercuri (16 martie). Un bloc de apartamente a fost grav avariat, in timp ce pompierii…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca este de parere ca unii lideri straini se pregatesc pentru atacul impotriva Rusiei și ca Moscova va continua operațiunea militara in Ucraina pana la „sfarșit”. De asemenea, Lavrov a adaugat ca Rusia nu are ganduri de razboi nuclear. Ba mai mult,…

- Pro TV a cumparat serialul ucrainean „Servant of the People” / „Servitorul poporului”, in care președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski joaca rolul principal, scrie TV Mania. Marile rețele globale de televiziune au anunțat preluarea serialului „Servitorul poporului”, producția ucrainiana in care Volodimir…

- Pro TV a cumparat serialul ucrainean „Servant of the People” / „Sluga poporului”, in care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, joaca rolul principal. Anunțul a fost facut de compania de distribuție Eccho Rights, care a vandut licența serialului mai multor radiodifuzori importanți, scrie Tv Mania.Printre…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- Din momentul atacarii Ucrainei de catre Rusia, romanii s-au mobilizat exemplar in acordarea de ajutor refugiaților ucrainieni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni, la orele amiezii, un mesaj de recunoștina pentru Romania și i-a mulțumit președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinirea…

- Dmitri Rogozin, șeful agenției aerospațiale rusești, avertizeaza intr-un tweet ca, daca SUA blocheaza cooperarea cu ei, ”cine va salva ISS de la o coborare necontrolata din orbita și o cadere asupra Statelor Unite sau Europei?” Dmitri Rogozin, șeful agenției spațiale ruse, a avertizat ca va opri intreținerea…