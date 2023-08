Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara se incheie un serial pe care Radio Romania Iași vi l-a oferit timp de patru saptamani. Un serial in care am pus reflectorul strict pe creatorul de teatru, in spiritul unicului festival din sud-estul Europei dedicat spectacolului unui singur actor și textului pentru one man / one woman…

- Radio Romania Iași va ofera un serial despre unicul festival din sud-estul Europei dedicat spectacolului unui singur actor și textului pentru one man / one woman show. Actorie și dramaturgie – dimensiuni ale vieții teatrale din perspectiva monodramei. Postul nostru de radio este permanent partener media…

- La data de 20 iunie in jurul orei 21:45, pe raza localitații Fratauții Vechi a fost sesizat prin SNUAU 112 un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și ranirea grava a unei minore. Din primele verificari s-a constatat ca un autoturism condus de catre un barbat de 39 de ani din municipiul Radauți,…

- Festivalul Internațional „Zilele Teatrului Matei Vișniec” 2023 se va incheia duminica, 28 mai cu doua evenimente: spectacolul de teatru „La Academie” și spectacolul cu foc „Șolomanța”. Spectacolul de teatru și dans cu foc, pe teme din mitologia romaneasca „Șolomanța”, va avea loc in sensul giratoriu…

- Producția „Spune ceva, frate!” de Ion Sapdaru, pe scena Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI, Chișinau O noua invitație pentru Teatrul Național Iași, la unul dintre cele mai importante festivaluri de teatru din Republica Moldova. Pe 27 mai, spectacolul „Spune ceva, frate!”, proaspat intors…

- „Cargo Berlin Timișoara” este un spectacol teatral inovator, pus in scena de Teatrul Basca și Rimini Protokoll din Berlin, dezvaluie povestea unor șoferi de camion... The post Destinații, intamplari și povești de viața. Cine sunt șoferii de TIR din spectacolul Cargo Berlin-Timișoara appeared first on…