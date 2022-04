Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari a reusit a doua victorie din 3 etape disputate in play-off. Ricardinho a adus cele trei puncte in minutul 89 al meciului cu Farul, partida care a consemnat accidentarea grava a lui Budescu. Voluntari - Farul s-a terminat 1-0, iar constantenii raman fara victorie si fara gol marcat in primele…

- SCM Timisoara e de neoprit in primavara. Alb-violetii nu au fost stopati nici de o echipa care era in fata ei in clasament – SCM U Craiova. Banatenii au condus cu un avantaj fragil dupa trei sferturi si parea sa cedeze pe final, dar a reusit sa pastreze forte si, cu putina bafta, sa obtina […] Articolul…

- Volei Alba Blaj, eliminata recent din semifinalele Cupei CEV, va disputa 5 partide decisive pentru titlu, in prima parte a lunii martie. Primul meci se joaca chiar joi, de la ora 18:00, contra Dacia Mioveni, in deplasare, intr-o restanța din etapa a XV-a. Alte doua meciuri importante sunt contra Clubul…

- FC Voluntari a obținut un punct in deplasarea de la FC Argeș, la capatul unei partide care s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Ilfovenii aveau nevoie de un succes pentru a-și securiza poziția in play-off, dar și așa, in urma remizei, au mai facut un pas important spre indeplinirea obiectivului. Voluntari,…

- Liviu Ciobotariu (50 de ani), antrenorul de la FC Voluntari, spune ca prestațiile jucatorilor Ion Gheorghe (22) și Gabi Tamaș (38) ii recomanda pe aceștia pentru a fi convocați la echipa naționala. FC Voluntari are parte de un sezon de vis. Ilfovenii ocupa locul 3 in Liga 1, singurele echipe din fața…

- FC Voluntari a inceput cu o victorie 2022! Ilfovenii au trecut ușor de Darica Genclerbirligi, 3-0. Tamaș s-a luat de arbitru, dar s-au impacat la pauza, in timp ce Fulop și-a speriat colegii la ultimul gol

- FC Voluntari a inceput cu o victorie 2022! Ilfovenii au trecut ușor de Darica Genclerbirligi, 3-0. Tamaș s-a luat de arbitru, dar s-au impacat la pauza, in timp ce Fulop și-a speriat colegii la ultimul gol