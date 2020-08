Sergiu Mitroi a fost numit subprefect de Covasna

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis in sedinta de vineri numirea de noi subprefecti in judetele Bacau, Braila si Covasna. Subprefect de Covasna a fost numit Sergiu Mitroi. Rodica Boariu The post Subprefect nou in județul Covasna appeared first on Radio Romania Targu Mures. Sursa articolului: Subprefect nou in județul…

- Guvernul a decis in sedinta de vineri numirea de noi subprefecti in judetele Bacau, Braila si Covasna, anunța AGERPRES.Astfel, Narcis Jitaru a fost numit subprefect de Bacau, Simona Draghincescu, subprefect de Braila, iar Sergiu Mitroi, subprefect de Covasna. Citește și: Gabriela Firea:…

- Guvernul a decis in sedinta de vineri numirea de noi subprefecti in judetele Bacau, Braila si Covasna. Astfel, Narcis Jitaru a fost numit subprefect de Bacau, Simona Draghincescu, subprefect de Braila, iar Sergiu Mitroi, subprefect de Covasna. AGERPRES / (AS - autor: Daniel Florea, editor: Marius…

- Brasov County (113), Bucharest City (101) and Arges County (106) are the areas with the most newly confirmed COVID-19 cases in Romania since the last report, the Strategic Communication Group (GCS), the official novel coronavirus communication task force, reported on Thursday. A breakdown by counties…

- Pana astazi, 20 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.213 au fost externate, dintre care 22.747 de pacienți vindecați și 2.466 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Autoritațile au anunțat, marți, 14 iulie, noul bilanț al numarului de cazuri noi de infectare cu Covid-19 inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 637 de cazuri noi de imbolnavire – semnificativ mai mult decat luni, 13 iulie, cand au fost 413 cazuri…

- Meteorologii anunta din nou ploi si vijelii in mai multe zone din tara, pana luni dimineata. Vantul va sufla cu 65 – 75 de kilometri la ora si se vor inregistra 40 de litri de apa pe metru patrat. Pentru unele judete a fost emis cod portocaliu. In Vest, Nord si Centru vremea se raceste, iar in Sud-Est…

- Opt bistrițeni au fost depistați pozitiv cu virusul SARS -Cov-2, 7 au fost declarați vindecați, iar unul a decedat, in ultimele 24 de ore. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 392 de noi cazuri de imbolnavire, 356 de persoane au fost declarate vindecate, iar 18 au decedat. …