Stiri pe aceeasi tema

- Aryna Sabalenka a avut un parcurs impecabil la Australian Open 2024 și a caștigat al doilea trofeu de Grand Slam din cariera. Dupa finala cu Qinwen Zheng, sportiva din Belarus i-a amuzat pe cei prezenți, facand mai multe glume in timpul ceremoniei de premiere. Bielorusa a afirmat ca nu si-a imaginat…

- Arina Sabalenka (25 de ani, 2 WTA) a caștigat, sambata, 27 ianuarie, Australian Open 2024, dupa ce a dispus in finala de chinezoaica Qinwen Zheng (21 de ani, 15 WTA), scor 6-3, 6-2, informeaza Gazeta Sporturilor.Sportiva din Belarus a caștigat la Melbourne pentru al doilea an consecutiv, la capatul…

- Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, a intrat in dezbaterea privind cea mai buna jucatoare de tenis din istorie. Mouratoglou nu a avut ezitari și a raspuns pe platforma X (fosta Twitter) la comentariul unui fan, care se intreba: „Deci, Margaret Court e o campioana mai mare decat Serena…

- Angelina Jolie a fost surprinsa, alaturi de copiii ei Zahara, in varsta de 18 ani, și Knox Jolie-Pitt, in varsta de 15 ani, marți la noul sau magazin, Atelier Jolie. Ca de fiecare data, vedeta surprinde prin look-ul sau. Din imaginile surprinse de paparazzii se poate observa ca Angelina Jolie este stilata…

- Serena Williams , care a nascut recent, a anunțat pe Instagram ca doneaza surplusul de lapte matern. In Romania, singura banca de lapte matern este la Spitalul ”Marie Curie”. Impreuna cu Alexis Ohanian, Serena are doua fetițe: Alexis Olympia, nascuta in 2017, și Adira River, nascut anul acesta in luna…

- Tradiția lui Ștefan Banica de a ne incanta cu concertele de Craciun de la Sala Palatului continua și anul acesta. De data aceasta, artistul consacrat a avut invitați speciali, printre care și fiica lui. Ștefan Banica și fiica lui au cantat impreuna la Sala Palatului Fiica lui Ștefan Banica și Andreei…

- Simona Halep a luat masa la Dubai cu Patrick Ciorcila, directorul turneului WTA 250 de la Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Intalnirea ar putea fi urmata de un anunț-bomba al sportivei. Imaginea cu Simona Halep și Patrick Ciorcila, postata chiar de dubla campioana de Grand Slam, lasa loc de multe…