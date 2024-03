Dupa ce a castigat procesul de la TAS, Simona Halep va reveni in circuitul WTA in doua saptamani, la Miami Open. Sportiva s-a intors joi in Romania si a tinut sa vorbeasca despre momentul in care a fost ironizata de adversara ei, Serena Williams. Articolul Simona Halep ii raspunde Serenei Williams, dupa ce a fost ironizata de americanca. „E prea mare pentru o astfel de postare” apare prima data in Money .