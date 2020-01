Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams, locul 10 WTA si cap de serie numarul 1, a castigat, duminica, turneul de la Auckland, primul ei trofeu dupa ce a nascut o fetita, in septembrie 2017. Ea a revenit in competitii in martie 2018.

- Serena Williams (38 ani) a caștigat titlul de la Auckland, al 73-lea al carierei, dupa ce a invins-o in finala pe compatrioata sa Jessica Pegula, scor 6-3, 6-4. Meciul a durat o ora și 35 de minute.

- Serena Williams și Caroline Wozniacki s-au calificat azi in semifinalele turneului de la Auckland, dupa ce au trecut de Caroline Dolehide/Johanna Larsson (SUA/Suedia) cu 6-2, 6-1. Americanca și daneza au decis sa joace impreuna la dublu, dupa ce Wozniacki a anunțat ca se va retrage din tenis odata…

