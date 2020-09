Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams (9 WTA, favorita nr. 6) s-a calificat lejer luni in turul doi al turneului de Mare Slem de la Roland Garros dupa ce a trecut in doua seturi, 7-6 (7/2), 6-0, de compatrioata sa, Kristie Ahn (102 WTA). Totusi primul set nu a fost unul usor pentru Williams…

- Jucatoarea constanțeana de tenis Simona Halep s-a calificat in turul 2 al Turneului de Grand Slam de la Roland Garros. In meciul din turul 1, incheiat in urma cu puțin timp, Halep a dispus, in doua seturi, scor 6-4, 6-0, de iberica Sara Sorribes Tormo.

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, numarul 3 mondial și laureata a ultimei editii a US Open, a declarat forfait pentru turneul de Mare Slem de la Roland Garros (27 septembrie - 11 octombrie), din cauza unei leziuni persistente la o coapsa, informeaza AFP, citata de Agerpres."Din pacate, nu voi putea juca…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, eliminata in semifinalele turneului US Open, si-a exprimat dezamagirea, apreciind ca a facut tot "posibilul"' pentru a accede in ultimul act, insa nu renunta la visul de castiga cel de-al 24-lea sau titlu de Mare Slem, asigurand ca va fi prezenta la…

- Jucatoarea americana de tenis Sofia Kenin, locul 5 mondial, a fost eliminata de belgianca Elise Mertens in optimi la US Open, scor 6-3, 6-3, potrivit news.ro.In sferturi, Mertens, locul 18 mondial, va evoluacu belarusa Victoria Azarenka, aceasta trecand in optimi de Karolina Muchova, scor 5-7, 6-1,…

Jucatoarea Gabriela Talaba, locul 227 mondial, a fost eliminata, duminica, in primul tur al calificarilor turneului Top Seed Open, de la Lexington, potrivit news.ro. Talaba a fost invinsa de favorita principala, americanca