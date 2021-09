Pazind cazanul in linistea amiezii, auzi din cand in cand cazand cate o nuca ori pe strada trecand - urcand, coborand - o masina. Cand cade - nuca, desigur - pe piatra de rau ramasa nefolosita pentru pavarea curtii de pe la sfarsitul anilor 1960, piatra de rau printre care a aparut cu vreo 40 de ani in urma nucul din curte, se aude un pocnet mic. Din cand in cand, una din gainile vecinei cotcodaceste fericita: a ouat un ou - poate. In oala mica picura ultimele picaturi de vodca. Ultimele lemne paraie si ele pasnic in vatra improvizata, apoi amuteste si focul. Cainii vecinului (de gradina) olandez…