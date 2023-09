Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Sepsi OSK a invins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, pe UTA Arad, in etapa a opta din Superliga. Aganovic a marcat in minutul 90+3 unicul gol al partidei.Meciul de la Sf. Gheorghe a fost unul fara mari valente, iar fazele importante de poarta au lipsit aproape in totalitate. Aradenii…

- O femeie din Germania și-a deschis o afacere, iar acum caștiga zeci de mii de dolari in fiecare luna. Kris Buckey deține o ferma de melci africani uriași, iar viața ei s-a schimbat radical, odata cu aceasta idee.

- Ieri seara, Gloria Buzau a remizat in deplasare, 1-1, in etapa a treia a Ligii secunde, in partida disputata cu Chindia Targoviște. Gazdele puteau sa caștige meciul, dupa ce Șerban a marcat in minutul ’80, numai ca atacantul Chica-Roșa, abia revenit la formația din Crang, a marcat in minutul ’85, la…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a debutat cu dreptul in noul sezon al Ligii 2, victorie in extremis, 1-0 cu CSM Alexandria. Meciul din prima etapa a Ligii 2 s-a disputat astazi, de la ora 11:00, pe Stadionul Municipal Dej. Unirea a controlat ostilitațile in prima repriza, dar primele ocazii cu adevarat…

- Vasile Mogos a dezvaluit de ce a acceptat sa vina la CFR Cluj. Fundasul roman in varsta de 30 de ani a fost titular in derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din etapa a 3-a a Ligii 1. Mogos este unul dintre cele 13 transferuri realizate de gruparea din Gruia in aceasta vara. Dupa ce […] The post…

- Gigi Becali a spus la doar cateva ore dupa ce a pierdut titlul sezonul trecut ca vrea sa-l aduca pe Vlad Chiricheș. Patronul FCSB s-a ținut de cuvant și capitanul echipei naționale a semnat contractul, dupa cateva saptamani de negocieri, și a fost prezentat oficial pe pagina de Facebook a „roș-albaștrilor”.…

- Marius Stefanescu, atac dur la Horia Mladinovici dupa Rapid – Sepsi 0-0. Jucatorul lui Sepsi a fost nemulțumit, dupa ce golul sau a fost anulat din camera VAR, pe motiv de offisde. Rapid și Sepsi au remizat in Giulești, scor 0-0, in prima etapa a Ligii 1. Noul tehnician al „feroviarilor”, Cristiano…

- Al-Nassr a reușit o noua lovitura pe piața transferurilor. Echipa la care este legitimat și Cristiano Ronaldo s-a ințeles cu Marcelo Brozovic. Mijlocașul croat a mai fost și in vizorul Barcelonei, dar catalanii nu au putut sa ii faca o oferta care sa rivalizeze cu cea facuta de oficialii clubului din…