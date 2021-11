Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sfântu Gheorghe, campioana României la baschet feminin, s-a impus miercuri, pe teren propriu, în fața formatiei BC Prometey (Ucraina), scor 80-78, în al patrulea meci din grupa B a FIBA EuroCup.Principalele marcatoare ale partidei au fost Fraser, 39 puncte, pentru Sepsi,…

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a reusit a doua sa victorie consecutiva in Grupa B a competitiei feminine de baschet EuroCup, miercuri seara, in Sepsi Arena, 70-65 (21-13, 14-18, 19-16, 16-18) cu echipa maghiara Uni Gyor. Campioana Romaniei a inceput foarte bine si avea un avans de opt puncte (21-13)…

- Campioana Romaniei la hochei pe gheața, Corona Brașov, nu se va prezenta la urmatoarele patru meciuri din Erste Liga, programate in Ungaria, datorita problemelor de lot cauzate de COVID-19. Gruparea de sub Tampa va pierde la "masa verde" jocurile cu MAC Ujbuda, Ferencvaros, UTE Budapesta și Uni Gyor,…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a caștigat meciul disputat joi seara, pe teren propriu, cu echipa turca Elazig Il Ozel Idare, scor 62-47 (21-11, 9-13, 13-13, 19-10) in Eurocup. Partida a contat pentru etapa a doua a grupelor Eurocup, a doua competiție continentala feminina. Campioana Romaniei pierduse primul…

- Sepsi Sfântu Gheorghe, ​campioana României la baschet feminin, a obtinut joi, pe teren propriu, prima victorie din grupa B a FIBA EuroCup, scor 62-47, cu formatia turca Elazig Ozel.Principalele marcatoare ale partidei au fost Fraser 19 puncte, pentru Sepsi, respectiv Morgan 12, pentru…

- Sepsi Sfântu Gheorghe, ​campioana României la baschet feminin, a pierdut joi, în deplasare, în fața formatiei BC Prometey (Ucraina), scor 86-64 (48-38), în primul meci din grupa B a FIBA EuroCup.Principalele marcatoare ale partidei au fost Atkins 26 puncte, pentru…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a ratat la limita calificarea in Euroliga Sepsi-SIC, campioana Romaniei la baschet feminin, nu a reușit calificarea in Euroliga feminina. Echipa covasneana a terminat pe locul al doilea grupa de calificare pe care a gazduit-o la Sfantu Gheorghe, in urma celor de la KSC Szekszard…

- Federatia Sindicatelor din Silvicultura Silva, structura sindicala reprezentativa pentru sectorul silvic din Romania, organizeaza in perioada 16-17 septembrie 2021, la Baile Felix, Manifestarile Internationale ale Silvicultorilor. Conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES, la evenimentul…