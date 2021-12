Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, ora 17.00, CSM Targoviște – Volei Alba Blaj | Derby langa Turnul Chindiei in ultima runda a anului Derby-ul CSM Targoviște – Volei Alba Blaj, meci programat astazi, de la ora 17.00, televizat pe TVR 3, in Divizia A1, in ultima runda din acest an, reprezinta chiar mai mult decat un meci pentru…

- Azi s-a redeschis patinoarul in aer liber de la Baza Sportiva "Olimpia" Brasov. Acesta reprezinta de peste 120 de ani principala atracție hibernala din municipiu. Conditiile de acces si preturile sunt similare celor de anul trecut, adica șase serii a cate o ora, intre orele 10.00 și 20.00, spune reprezentantul…

- Etapa a 8-a a Ligii Naționale de baschet feminin a inceput joi, 25 noiembrie, cu meciul CSM Targoviște – KSE Targu Secuiesc 78-73. Vineri, 26 noiembrie, au avut loc doua partide: Agronomia București – FCC Baschet UAV Arad 46-55 și Olimpia CSU Brașov – Rapid București 81-57. Sambata, 27 noiembrie, au…

- Primul sfert de finala al Cupei Romaniei la volei masculin a avut loc marti seara, in Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalau, SCM Zalau primind vizita Stiintei Explorari Baia Mare. Partida a fost castigata cu scorul de 3 – 0 de formatia zalauana, care este, astfel, cu un pas in Final-Four-ul…

- KSE Tg.Secuiesc intalnește, sambata, pe teren propriu, de la ora 17.00, pe campioana en-titre, Sepsi Sf.Gheorghe, intr-un meci din cea de-a 7-a etapa a Ligii Naționale de baschet feminin. Olimpia CSU Brașov va juca, sub Tampa, de la ora 17.30, contra lui CSM Alexandria, in timp ce BC Sirius Tg.Mureș…

- Formația covasneana s-a impus, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, in fața echipei Academica Clinceni, intr-un meci din cea de-a 16-a etapa, prima din returul sezonului regulat al Ligii I de fotbal. Golurile au fost marcate de Nicolae Paun (min.40) și Marius Ștefanescu (min.60). In urma acestei…

- Formația covasneana s-a calificat, joi seara, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o, in deplasare, pe FC Universitatea Craiova 1948 cu scorul de 1-0, intr-un meci din optimile competiției. Unicul gol al partidei a fost marcat de olandezul Anas Achachbar, in minutul…