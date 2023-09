Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus, scor 2-1, in partida susținuta sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“ (9.308 spectatori), in fața formației Sepsi Sfantu Gheorghe. Disputa a contat pentru etapa a 9-a din Superliga. Ambasadorii Stiintei au fost de aceasta data fostul jurnalist al Gazetei de Sud…

- Sepsi primește azi, de la ora 21:30, vizita celor de la UTA Arad, intr-o partida care va inchide runda cu numarul 8 din Superliga. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Sepsi - UTA Arad, live de la 21:30 Click aici pentru statistici Sepsi - UTA…

- Sepsi și Hermannstadt se infrunta azi, in runda #6 din Superliga. Partida va incepe la 18:30, e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 2 și Digi Sport 1. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei #6 din Superliga Sepsi - Hermannstadt » live de la 18:30 Live + Statistici …

- Sepsi Sfantu Gheorghe s-a calificat, joi, in play-off-ul Conference League, dupa ce a invins in deplasare echipa kazaha Aktobe, scor 1-0, in mansa secunda a turului trei preliminar. In meciul tur, rezultatul a fost 1-1. Caștigatoarea Cupei Romaniei a jucat bine, iar in prima repriza a ratat trei ocazii…

- Sepsi se dueleaza cu Aktobe, in prima manșa din turul 3 al Conference League. Partida va putea fi urmarita in format Live Text pe www.stiripesurse.ro.Returul va avea loc pe 17 august, in Kazahstan, de la ora 18:00. Caștigatoarea acestei duble joaca in play-off cu invingatoarea meciului Bodo/Glimt…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Oțelul Galați se infrunta luni, de la ora 18:30, in runda cu numarul 4 a Superligii. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 2, Digi Sport 1 și Orange Sport 1. Sepsi - Oțelul, live de la 18:30 Click AICI pentru statistici Sepsi - Oțelul, echipe probabile:…

- Sepsi - CSKA Sofia (2-0 in tur), manșa secunda din turul II preliminar Conference League, incepe azi, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3. Daca trece de CSKA Sofia, Sepsi va infrunta caștigatoarea „dublei” Torpedo Kutaisi - FC Aktobe (1-4 in tur) Sepsi…

- Sepsi și FCU Craiova se intalnesc in etapa a doua din SuperLiga. Meciul are loc de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Sepsi - FCU Craiova, live de la 18:30 Click AICI pentru statistici Sepsi - FCU Craiova, echipe probabile: SEPSI: 33. Niczuly…