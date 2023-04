Sepsi – FCSB 1-2. Luptă încinsă la titlu, în Superligă (Video) FCSB a invins-o pe Sepsi, in deplasare, scor 2-1, intr-un meci din etapa a doua a play-off-ului Superligii. Gazdele au inceput tare, iar in minutul 5 Aganovic a nimerit bara. Un minut mai tarziu, Ștefanescu a șutat din interiorul careului, balonul a fost deviat de Radunovic și a ajuns in poarta lui Tarnovanu. FCSB a egalat dupa doar doua minute. Darius Olaru a trimis de la distanța, iar Compagno a inscris cu un șut superb. Florinel Coman a dus scorul la 2-1 pentru FCSB, dupa o faza de atac superba. Dupa pauza, formația covasneana a cautat golul egalizator. In minutul 63, Dumitrescu a centrat din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

