Sephora, care are 88 de magazine in Rusia, cu 1.200 de angajati, va functiona acum sub brandul ”Ile de Beaute”, lant local pe care l-a cumparat in 2016, la cativa ani dupa o investitie initiala. Lantul de retail a inceput sa includa magazinele din Rusia sub bannerul Sephora in 2018 si inca era in curs de a face acest lucru, cand pandemia globala a lovit in 2020. Magazinele retailerului de frumusete din Rusia au fost inchise de la inceputul lunii martie, cand LVMH si alte companii de produse de lux au anuntat ca isi suspenda operatiunile in tara ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina. LVMH a declarat…