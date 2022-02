Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene „sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta straina in operatiunea rusa in Ucraina,…

- Regiunea Donbas din estul Ucrainei a fost fitilul crizei dintre Rusia și Ucraina. De ce Donețk și Lugansk sunt punctele de foc ale conflictului ruso-ucrainean? Sunt mai multe contexte, care trebuie analizate. Ieri, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut independența a doua enclave separatiste…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a ordonat vineri ministrului pentru situatii de urgenta, Aleksandr Ciuprian, sa se deplaseze in Rostov pe Don, in sud-estul Rusiei, pentru a organiza cazarea celor care parasesc cele doua republici separatiste autoproclamate din estul Ucrainei, a informat agentia de…

- Ucrainenii au avut parte de una dintre cele mai groaznice sperieturi joi, in urma bombardamentului de la gradinița. Zgomotul puternic i-a facut sa creada ca razboiul cu Rusia a inceput. Ucraina i-a acuzat joi pe rebelii susținuți de ruși ca au tras obuze in mai multe locații, iar una a lovit o gradinița.…

- Ucraina a acuzat joi forțele susținute de Rusia din estul țarii ca au tras cu obuze spre gradinița bombardata. Incidentul a avut loc intr-un sat din regiunea Lugansk. Separatiștii, la randul lor, au acuzat forțele guvernamentale ca au deschis focul pe teritoriul lor de patru ori in ultimele 24 de ore.…

- Separatistii pro-ruși din estul Ucrainei au anunțat joi ca forțele guvernamentale au deschis focul, pe teritoriul controlat de ei, de mai multe ori in ultimele 24 de ore. Ei au comunicat ca incearca sa determine daca tirurile au produs victime.

- Principalul reprezentant al separatiștilor pro-ruși din Ucraina, Denis Pușilin, a cerut, joi, Moscovei sa furnizeze armament pentru ca gruparile care controleaza regiunea sa poata face fața forțelor Ucrainei, in condițiile in care situația conflictului ruso-ucrainean din perioada recenta pare ca se…

- Oamenii merg la plaja pentru a se relaxa și pentru a se bucura de vacanța, insa ce ai face daca ai vedea dintr-o data soldați inarmați in fața prosopului pe care stai? Ei bine, astfel de lucruri se practica in America Latina, acolo unde soldații Garzii Naționale au fost surprinși pe plaja intre turiștii…