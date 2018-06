Cuvintele ce definesc tot ce simbolizeaza Venus in vietile noastre sunt: iubire, dorinta, frumusete, pasiune, armonie, afectiune, sexualitate, creativitate, atractie, inspiratie, feminitate, estetica, imaginatie, apreciere, relatii.

Leul inseamna atentie, magnetism, stralucire, spontaneitate, dominare, extrovert, creativ, gratie, demnitate si personalitate expansiva.

Planeta Venus are o energie exclusiv feminina, inclusiv in traditia asiatica unde este asociata cu energia Yin. Venus este foarte preocupata sa fim fericiti in iubire si in relatiile noastre de tot felul.

Venus…