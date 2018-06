Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat-o, sambata, pe Simona Halep, dupa ce aceasta a castigat primul sau turneu de Mare Slem din cariera, invingand-o in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1 pe americanca Sloane Stephens, in finala turneului de la Roland Garros.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat, sambata, primul sau titlu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens in finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

- Finala feminina de la Roland Garros, dintre Simona Halep si Sloane Stephens este programata la ora 16:00. Liderul mondial e din nou la un pas de primul titlu de Mare Slem al carierei, scrie Mediafax. La ultima intalnire cu jurnalistii, ambele jucatoare s-au declarat extrem de fericite pentru ca au ajuns…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep disputa astazi finala celebrului turneu de la Roland Garros in compania americancei Sloane Stephens. Puțini știu insa cum a ajuns romanca sa caștige 23,5 milioane de euro doar din tenis și sa se lupte pentru a se menține pe prima poziție in clasamentul WTA.

- Ce a spus Simona Halep despre finala cu Sloane Stephens. ”Este chiar nemaipomenit”. La conferința de presa de la finalul meciului cu Muguruza, Simona Halep i-a rugat pe ziariștii straini sa nu-i mai aminteasca de faptul ca nu a caștigat niciun trofeu de Mare Șlem pana acum. ”Simt ca am muncit bine,…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens (10 WTA) va fi adversara Simonei Halep in finala turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a trecut in cea de-a doua semifinala a competitiei, in doua seturi, 6-4, 6-4, de compatrioata sa, Madison Keys (13 WTA). Stephens, 25 de ani, va disputa…