Sentință-șoc pentru unul dintre liderii mafiei imobiliare din Giroc Magistrații Tribunalului Timiș au dat astazi sentința in unul dintre dosarele lui Mueen Al Shawish, „Mimo”, judecat pentru dare de mita. Afaceristul imobiliar a fost condamnat la un an și 40 de zile de inchisoare cu executare. Conform hotararii Tribunalului Timiș, Mimo a fost condamnat la un an de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de dare […] Articolul Sentința-șoc pentru unul dintre liderii mafiei imobiliare din Giroc a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

